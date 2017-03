igli Carbon-Einlagen: Funktionelle Begleiter im Sport (FOTO)

Bayreuth (ots) -Laufen, Radfahren und Schwimmen sind ihre Leidenschaft: AlsProfitriathletin ist Laura Philipp aus Schwäbisch Gmünd weltweitunterwegs. 2016 gewann sie unter anderem den Ironman 70.3 Mallorcaund den Ironman 70.3 St. Pölten. Hierfür legte sie jeweils eineStrecke von 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21,1Kilometer Laufen zurück. Damit sie ihren Sport optimal ausüben kann,vertraut sie auf die igli Einlagen von medi. Im Interview verrät sie,wie wichtig es für sie ist, dass sie sich in ihrem Schuhwerkwohlfühlt.Frau Philipp, warum sind Sie auf orthopädische Einlagen angewiesenund seit wann tragen Sie sie?"Ich habe einen Spreizfuß. Das erste Mal bekam ich daher voreinigen Jahren Einlagen für das Laufen. Es waren Standard-Einlagen,wenn auch für Sportler. Ich spürte sie aber zu sehr und warunzufrieden mit ihnen. Daher habe ich sie nicht konsequent getragen."Welche Beschwerden haben Sie und wann treten sie auf?"Ich habe keine größeren Beschwerden und spüre keine Schmerzen imFuß. Allerdings merke ich verstärkt meine Wadenmuskulatur, wenn ichsehr intensiv trainiere und längere Strecken laufe."Mittlerweile sind Sie auf die igli Einlagen von medi umgestiegen.Wie sind Sie auf sie aufmerksam geworden?"Durch die Zusammenarbeit mit CEP erfuhr ich, dass medi auchEinlagen im Sortiment führt und habe diese getestet. AlsLeistungssportlerin möchte ich immer das Maximale aus mir herausholenund wirke daher auch bei einer kleinen Fehlstellung korrigierend ein,um so die Kraftübertragung beim Radfahren oder das Gefühl beim Laufenzu optimieren."Für welche igli Einlagen von medi haben Sie sich entschieden undwarum?"Ich trage die igli Allround light Einlage in meinen Laufschuhenund die Einlage igli Slim in den Radschuhen. Sie sind ideal für diejeweilige Sportart. Diese Carbon-Einlagen haben mich mit ihrenPostings überzeugt, die unten angebracht werden und einepropriozeptive Wirkung haben. Das heißt, sie stimulieren undaktivieren die Fußmuskulatur. Das haben andere Einlagen in dieserForm nicht. Toll ist auch, dass mich diese dynamischen Einlagen nichteinschränken, sondern dass meine Füße ausreichend Spielraum haben,sich zu bewegen. Ich spüre die Einlagen nicht, sondern merke nur,dass sie an der Stelle, wo ich meine Füße normalerweise zu weit außenaufsetze, meine Fehlstellung ausgleichen. Außerdem fühlen sich meineSchuhe beim Tragen unverändert an. Das ist mir wichtig."Benötigen Sie für die Einlagen spezielle Schuhe?"Nein, denn die Einlagen wurden so angepasst, dass sie in meineLauf- beziehungsweise Radschuhe hinein passen."Wie gut wurden Sie zu den igli Einlagen beraten? Und wie verliefdie Anpassung der Einlagen auf Ihre Füße?"Ich war in Schwäbisch-Gmünd im Sanitätshaus Weber und Greissingerund wurde dort sehr gut beraten. Zuerst untersuchte derOrthopädietechniker meine Gelenke. Danach prüfte er, ob ich zumBeispiel einen Beckenschiefstand oder andere Beeinträchtigungen habe,die Auswirkungen auf meine Füße haben könnten. Zudem machte er eineFußdruckmessung. Danach wurden bereits die Einlagen für dieLaufschuhe angefertigt und exakt auf meine Füße angepasst, das heißtdie Form gefräst und die Postings an die passenden Stellen gesetzt.Im Anschluss habe ich die Einlagen mit meinen Laufschuhen getestet.Das fühlte sich sofort sehr gut an. Dennoch sagte mir derOrthopädietechniker, dass ich die Einlagen zunächst einige Tagetragen und nicht gleich die langen Läufe mit ihnen absolvierensollte, damit sich die Füße langsam an sie gewöhnen. Das hat sehr gutgeklappt und es waren bisher keine Anpassungen notwendig."Wann und wie regelmäßig tragen Sie Ihre Einlagen?"Die igli Einlagen trage ich regelmäßig im Training und beimWettkampf mit meinen Lauf- oder Radschuhen."Spüren Sie eine Entlastung Ihrer Füße, wenn Sie die igli Einlagentragen, vor allem unter extremer Belastung wie bei einem Triathlon?"Ja, denn trotz intensiver Trainingseinheiten treten die Schmerzenin der Wadenmuskulatur nicht mehr auf. Beim 25-Kilometer-Laufbeispielsweise hatte ich in der Vergangenheit, als ich keine Einlagentrug, ab der Hälfte der Strecke schon Wadenprobleme. Mit den igliEinlagen spüre ich keine Schmerzen, sondern habe ein angenehmesGefühl in den Füßen und Beinen."Sie sind eine erfahrene Profisportlerin. Wie wichtig ist es, dassSie sich mit Ihrem Schuhwerk und den Einlagen wohlfühlen?"Das ist sehr wichtig. Wenn der Schuh nicht passt, würde ich ihnnicht anziehen. Laufen ist meine Stärke, daher muss sich der Schuhgut anfühlen. Das spielt auch für die mentale Einstellung imProfisport eine große Rolle."Heutzutage gibt es für verschiedene Einsatzmöglichkeitenorthopädische Einlagen, zum Beispiel auch für Ballerina-Schuhe undHigh Heels. Könnten Sie sich vorstellen, solche Einlagen zu tragen?"Ich trage zwar meistens Sportschuhe, aber ich würde dieseEinlagen gerne einmal testen. Gerade weil Sportschuhe so bequem sindund die Füße daher verwöhnt sind, ist es für mich eine Strapaze, wennich High Heels zu einem Ereignis trage. Vielleicht wäre das Laufen indiesen Schuhen nicht so schmerzhaft für mich, wenn ich diese Einlagenhätte."Was tun Sie noch Gutes für Ihre Füße?"Ich finde es wichtig, dass man auch etwas für die Füße tut - dieEinlagen alleine reichen nicht aus. Daher trainiere ich meineFußmuskeln und laufe zum Beispiel im Sommer viel barfuß. Als gelerntePhysiotherapeutin rate ich generell Menschen, die eineFußfehlstellung haben, täglich Muskelübungen zu machen, um so dieMuskulatur zu stärken."Frau Philipp, wir bedanken uns für das Gespräch. 