Berlin (ots) - Notfallsanitäterinnen und -sanitäter sind bei ihrerArbeit täglich mit belastenden Erfahrungen wie Tod und Verletzungkonfrontiert. Ein spezielles "Training emotionaler Kompetenzen" (TEK)kann ihnen dabei helfen, die Erlebnisse zu verarbeiten und ihrpsychisches Wohlbefinden zu verbessern. Das zeigt eine Studie derInitiative Arbeit und Gesundheit (iga). Untersucht wurdeinsbesondere, ob das TEK auch für die Ausbildung geeignet ist.TEK fördert den Umgang mit Emotionen wie Angst, Trauer oder Wut.Dafür werden Methoden und Konzepte aus unterschiedlichenpsychotherapeutischen Richtungen genutzt. Das Trainingsprogramm wurdebereits erfolgreich bei Polizeikräften, Lehrkräften und Beschäftigtenin der Alterspflege eingesetzt.Um zu prüfen, ob das TEK auch im Rahmen einer Ausbildung imRettungsdienst geeignet ist, nahmen neben 50 erfahrenenRettungskräften an der iga-Studie 90 Auszubildende zumNotfallsanitäter von der Landesrettungsschule des DRK BildungswerksSachsen teil.Die Ergebnisse belegen die Wirksamkeit des Trainings emotionalerKompetenzen. So berichteten die Auszubildenden der TEK-Gruppe imVergleich zu einer Kontrollgruppe, die (noch) nicht am Trainingteilgenommen hatte, von einer - statistisch bedeutsamen - Erhöhungder Kompetenzen der Emotionsregulation durch TEK. DieGruppenvergleiche zeigten auch, dass in der TEK-Gruppe die emotionaleErschöpfung und der Zynismus nicht anstiegen, in der Kontrollgruppehingegen schon. Das könnte auf einen Schutzmechanismus hinweisen, derdurch die im TEK-Training vermittelten emotionalen Kompetenzenausgeübt wird."Die vorliegende Untersuchung hat bestätigt, dass das TEK auchgeeignet ist, um in der Ausbildung des Rettungsdienstes eingesetzt zuwerden. Es unterstützt die Beschäftigten langfristig in ihrer starkbelastenden beruflichen Praxis", resümieren Prof. Dr. Gabriele Buruckund Dr. Denise Dörfel. Die Studie wurde in Zusammenarbeit mit der TUDresden, Professur für Arbeits- und Organisationspsychologiedurchgeführt.Aufgrund der guten Ergebnisse empfiehlt die iga, das TEK in dieAusbildungscurricula der Rettungssanitäter aufzunehmen. Über eineIntegration in andere personenbezogene Dienstleistungsberufe wie inder Erziehung oder Heilerziehungspflege sei ebenso nachzudenken. DieStudie ist im iga.Report 37 erschienen. Der Report ist onlineabrufbar unter:https://www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte/igareport-37/Initiative Gesundheit und ArbeitIn der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) arbeiten gesetzlicheKranken- und Unfallversicherung zusammen. Ziel der Initiative ist es,arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Arbeitsschutz undbetriebliche Gesundheitsförderung vorzubeugen. iga ist eineKooperation von BKK Dachverband e. V., der Deutschen GesetzlichenUnfallversicherung (DGUV), dem AOK-Bundesverband und dem Verband derErsatzkassen e. V. (vdek). www.iga-info.de