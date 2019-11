iga.Report 40: So können Betriebe Gesundheitsangebote besonders wirksam umsetzen

Berlin (ots) - Rauchentwöhnung, Programme für gesunde Ernährung,Arbeitssicherheit, verändertes Sitzverhalten in den Büroräumen oder gegenBewegungsmangel - Unternehmen können viele Maßnahmen ergreifen, um dieGesundheit ihrer Beschäftigten zu erhalten und Unfällen und arbeitsbedingtenErkrankungen vorzubeugen. Wie wirksam sie tatsächlich sind, belegt der neueReport der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) auf der Basis von 100wissenschaftlichen Studien. Wer Betriebe davon überzeugen will, in präventiveMaßnahmen zu investieren, benötigt belastbare Nachweise, dass sich dieseInvestitionen auch lohnen. Bereits seit 2003 wertet iga deshalb regelmäßig diewissenschaftliche Literatur hinsichtlich der Frage aus, ob sich Maßnahmen derbetrieblichen Gesundheitsförderung und Prävention positiv auf die Gesundheit derBeschäftigten und den Unternehmenserfolg auswirken.Der aktuelle Report kommt zu dem Ergebnis: Besonders effektiv sind die Angeboteimmer dann, wenn sie mehrere gesundheitliche Problemfelder abdecken. Werdenbeispielsweise Sportprogramme regelmäßig im Unternehmen durchgeführt, verringernsich die krankheitsbedingten Fehltage. Kombiniert mit einer zusätzlichenErnährungsberatung beugt man außerdem einer Gewichtszunahme vor. Um Stress beider Arbeit anzugehen, greifen Betriebe inzwischen häufig auf technische Angebotezurück, zum Beispiel Apps. Der Nachteil ist, dass internet-gestützte Maßnahmensehr oft und schnell abgebrochen werden. Erfolgreicher sind persönlicheBeratungen, vor allem bei der Reduktion von arbeitsbezogenem Stress. Unbedingt,so die Autoren des Reports, ist Fachpersonal bei der Planung und Umsetzung vonMaßnahmen einzubeziehen.Bei der Rauchentwöhnung sind die Erfolge der Entwöhnungsprogramme imbetrieblichen Setting besonders hoch. Voraussetzung ist dabei allerdings, dassdie Beschäftigten aus eigenem Antrieb mit dem Rauchen aufhören wollen. Sinnvollsind betriebliche Angebote wie Gruppen- oder Einzeltherapien, gekoppelt mitmedikamentösen Behandlungen, zum Beispiel mit Nikotinpflaster.In puncto Arbeitsunfälle haben sich Arbeitsschutztrainings als sehr wirksamerwiesen. In Verbindung mit Schutzkleidung und anderen sicheren Arbeitsmittelnkönnen Unfälle reduziert werden. Hinweise finden sich branchenübergreifend auchfür einen längerfristigen Rückgang des Verletzungsrisikos aufgrund vonInspektionen. Um Erkrankungen durch Bewegungsmangel vorzubeugen, können aktiveArbeitsplatzstationen wie höhenverstellbare Schreibtische oderLaufbandschreibtische helfen. Die Einführung sollte mit Beratung derBeschäftigten einhergehen, damit Sitzzeiten auch wirklich verkürzt werden.Der iga.Report 40 gibt den aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand zurWirksamkeit der arbeitsweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention für dieJahre 2012 bis 2018 wieder. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich dasThemenspektrum deutlich verschoben. Stress und psychische Störungenkristallisierten sich als das am besten untersuchte Themenfeld heraus. Einenneuen Forschungsschwerpunkt bildet das Thema Sitzverhalten. MitMuskel-Skelett-Erkrankungen haben sich nur wenige Studien beschäftigt. DieErgebnisse des Reports sind in den ersten Präventionsbericht der NationalenPräventionskonferenz (NPK) eingeflossen, der am 25. Juni 2019 veröffentlichtwurde. Der Report besteht aus zwei Teilen, einem Hauptteil und einem Steckbrief.Beide gibt es kostenlos im Internet unter:https://www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igareporte/igareport-40/Die Initiative Gesundheit und ArbeitIn der Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) arbeiten gesetzliche Kranken- undUnfallversicherung zusammen. Ziel der Initiative ist es, die Gesundheit imArbeitsleben zu fördern. iga ist eine Kooperation von BKK Dachverband e. V., derDeutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), dem AOK-Bundesverband und demVerband der Ersatzkassen e. V. (vdek).PRESSEKONTAKTE:Andrea Röder, BKK Dachverband e.V.Telefon: 030/2700406-302, E-Mail: andrea.roeder@bkk-dv.deStefan Boltz, Deutsche Gesetzliche UnfallversicherungTelefon: 030/13001-1410, E-Mail: stefan.boltz@dguv.deMichael Bernatek, AOK-BundesverbandTelefon: 030/34646-2655, E-Mail: michael.bernatek@bv.aok.deMichaela Gottfried, Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek)Telefon: 030/26931-1200, E-Mail: michaela.gottfried@vdek.comDr. Dirk von der Heide, Deutsche Rentenversicherung BundTelefon: 030/865-89178, E-Mail: dirk.heide@drv-bund.deOriginal-Content von: IGA Initiative Gesundheit und Arbeit, übermittelt durch news aktuell