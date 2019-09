idealo streikt fürs Klima - auch im Netz (FOTO)

Berlin (ots) -Die Shopping- und Vergleichsplattform idealo schließt sich am 20.September 2019 dem globalen Klimastreik von Fridays for Future an.Das Unternehmen fordert alle Mitarbeiter*innen dazu auf, zwischen 12und 16 Uhr an der Demonstration am Brandenburger Tor in Berlinteilzunehmen. idealo erwartet, dass sich die Mehrheit der über 1.100Beschäftigten von idealo und seinen Tochtergesellschaften anschließenwird.idealo will mit dem Streik ein Zeichen für den Klimaschutz setzen.Albrecht von Sonntag, Gründer und Geschäftsführer von idealo: "Wirbei idealo unterstützen die Forderungen von Fridays for Future.Klimaschutz geht uns alle an und ist vermutlich die dringendsteHerausforderung unserer Zeit. Wir haben nur noch wenige Jahre Zeit,das Ruder herumzureißen. Eine besondere Verantwortung tragen meinerÜberzeugung nach Politik und Wirtschaft: Wir alle müssen unserenBeitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen leisten."idealo streikt auch im NetzUm noch mehr Menschen zu erreichen, streikt idealo auch im Netz:Von 12 bis 16 Uhr wird idealo nur eingeschränkt erreichbar sein.Besucher*innen werden stattdessen auf eine Landingpageweitergeleitet, auf der sie sich über die Botschaften und Forderungenvon idealo zum Thema Nachhaltigkeit informieren können. [1]Albrecht von Sonntag: "Ein Streik muss laut sein. Wenn einGroßteil der über 1.100 Beschäftigten streiken geht, ist das einschönes Signal. Aber noch viel mehr Gewicht hat unser Engagement,wenn wir auch unsere monatlich rund 18 Millionen Besucher ansprechen.Deswegen nutzen wir unsere Webseiten und Apps vor und während derDemo, um möglichst viele Menschen zu erreichen.Ich sehe die gesamte E-Commerce-Branche in der Pflicht, sich amStreik zu beteiligen und sowohl Mitarbeiter als auch Kunden für denSchutz unseres Planeten zu mobilisieren. Unser Appell an dieUnternehmen lautet daher: Macht mit!"Klimaschutzmaßnahmen von idealoidealo setzt seit seit mehreren Jahren Maßnahmen zur Senkung derbetriebsbedingten Treibhausgasemissionen um und ist seit 2019klimaneutral. Der Unternehmenssitz in Berlin sowie das Rechenzentrumin Nürnberg werden zu 100 Prozent mit Ökostrom betrieben. WoTreibhausgas-Emissionen bislang noch nicht vermieden werden können,etwa bei der Heizung, Geschäftsreisen oder der Nutzung externerClouddienste, kompensiert idealo mit CO2-Zertifikaten. Für dieZukunft sind weitere Projekte geplant, um Klima- und Umweltschutzvoranzutreiben.[1] Aus technischen Gründen bleibt der Preisvergleich auch währenddes Streiks über Umwege erreichbar. Für alle Besucher der Seite undder idealo App wird der Zugang aber zunächst durch einen Bannerversperrt.Pressekontakt:Elina Vorobjeva+49 (0)30 800 970 882presse@idealo.deFrank Böker+49 (0)30 800 970 184presse@idealo.deOriginal-Content von: Idealo Internet GmbH, übermittelt durch news aktuell