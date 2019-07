icotec AG erhält FDA-Zulassung für die Vermarktung des VADER®one Pedikelschraubensystems

Altstätten, Schweiz (ots/PRNewswire) - icotec AG, ein SchweizerUnternehmen, gab heute bekannt, dass das VADER®onePedikelschraubensystem die 510(k)-Zulassung der US-amerikanischenFood and Drug Administration (FDA) sowohl für minimal-invasive alsauch offene Wirbelsäulenoperationen erhalten hat. Die aus demeinzigartigen BlackArmor® Material von icotec hergestellten VADER®oneImplantate wurden für die sichere Stabilisierung und postoperativeDarstellung entwickelt, die nach der Behandlung vonWirbelsäulentumoren von Bedeutung sind.In einer jüngsten Veröffentlichung erklärte die Gruppe fürNeurochirurgie und Radioonkologie der Technischen UniversitätMünchen: "Hinsichtlich der postoperativen Beurteilung von restlichenoder wiederkehrenden Tumoren im Umfeld des Wirbelkanals und derWirbelsäule sowie der exakten Planung der Strahlentherapie bietenCFRP*-Implantate im Vergleich zu standardmäßigen Titanimplantatenwesentliche Vorteile, da sie deutlich weniger Bildartefakteerzeugen." [1]VADER®one Implantate werden auf Basis des von icotec entwickeltenSpritzguss-Herstellungsverfahrens CFM (Composite Flow Molding) ausdem einzigartigen BlackArmor® Carbon/PEEK-Material hergestellt, einerKombination aus endlosen Kohlefasern und PEEK (Polyetheretherketon).Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von dreidimensionalverstärkten, nichtmetallischen Implantaten, die sowohl die Festigkeitals auch die Strahlendurchlässigkeit bieten, die für die Betreuungund Behandlung von Onkologie-Patienten erforderlich sind.icotec ist das einzige Unternehmen, das Wirbelsäulenimplantate ausstrahlendurchlässigem BlackArmor® Carbon/PEEK-Verbundmaterialherstellt. Aus BlackArmor® gefertigte Implantate sind biokompatibelund werden bereits seit mehr als 15 Jahren erfolgreich eingesetzt.Ihre Durchlässigkeit für Röntgen-, CT- und MRT-Strahlung macht sowohlwährend des chirurgischen Eingriffs als auch bei der postoperativenBeurteilung der Versorgungsstelle einen wesentlichen Unterschied.Insbesondere bei Patienten mit Wirbelsäulentumoren kann eine optimaleAbgrenzung des Tumors vom gesunden Gewebe die Planung derStrahlentherapie erleichtern, die strahlentherapeutische Behandlungoptimieren sowie eine sofortige und präzise Überwachung möglicherRückfälle (Tumorrezidive) ermöglichen."Unsere Fähigkeit, das BlackArmor® Material von icotec für dieStabilisierung der Wirbelsäule einsetzen zu können, bietet Patientenmit Tumoren in fortgeschrittenen Stadien die Möglichkeit, einegrößere Vielfalt an Behandlungsoptionen mit verbesserterTherapieplanung, Dosisabgabe und Beurteilung im Rahmen derNachkontrolle in Betracht zu ziehen", sagte Roger Stadler, CEO dericotec AG, Schweiz. "Der Erhalt der FDA-Zulassung ist eine großartigeErrungenschaft für unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter sowie einbedeutender Meilenstein in unserer Firmengeschichte."Die VADER®one Implantate dienen der Wiederherstellung derIntegrität der Wirbelsäule für einen begrenzten Zeitraum selbst inFällen, in denen bei Patienten mit Tumoren in fortgeschrittenenStadien an der Brust- und Lendenwirbelsäule keine Fusion erzieltwerden kann, wenn diese Patienten eine Lebenserwartung haben, die zurErzielung der Fusion nicht ausreichend ist.Die icotec AG ist ein in Familienbesitz befindliches KMU mit Sitzin Altstätten, Schweiz, das im Jahr 1999 gegründet wurde. icotecentwickelt und produziert nichtmetallische Wirbelsäulenimplantate,die aus BlackArmor® (Carbon/PEEK) hergestellt werden. Seit ihrerMarkteinführung wurden bereits mehr als 10.000 icotec BlackArmor®Pedikelschrauben in Ländern außerhalb der USA implantiert.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Websitewww.icotec-medical.com oder erhalten Sie per E-Mail untermedia@icotec-medical.com* CFRP (kohlenstofffaserverstärktes Polyetheretherketon) ist mitCarbon/PEEK identisch.[1] Ringel, F., et al., Radiolucent carbon-fiber reinforcedpedicle screws for the treatment of spinal tumors: Advantages forradiation planning and follow-up imaging. World Neurosurg, 2017.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/943979/Icotec_Medical___VADERone_Pedicle_Screw.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/943980/Icotec_Medical___VADER_X_Ray.jpgOriginal-Content von: Icotec Medical, übermittelt durch news aktuell