icometrix erweitert icobrain-Portfolio um Lösung bei ischämischem Schlaganfall

Löwen, Belgien und Boston (ots/PRNewswire) - icometrix, Weltmarktführer bei bildgebenden KI-Lösungen für Menschen mit neurologischen Erkrankungen, gab die Aufnahme von icobrain cva, einer Schlaganfall-Lösung, in das icobrain-Portfolio bekannt. Die Ankündigung folgt auf die FDA-Zulassung und CE-Kennzeichnung seiner Bildverarbeitungssoftware zur Analyse und Kommunikation des Gewebeperfusionszustands bei Computertomographie (CT)-Perfusionsuntersuchungen bei Patienten, die einen ischämischen Schlaganfall erlitten haben. icobrain cva bietet den Ärzten schnelle, vollautomatische und hochmoderne Einblicke, um die Therapieentscheidung bei einem akuten ischämischen Schlaganfall zu erleichtern.Seit 2018 wurde das Behandlungsfenster für die mechanische Thrombektomie in den Behandlungsrichtlinien für Schlaganfälle von 6 auf 24 Stunden erweitert. Die Behandlung bei einem ischämischen Schlaganfall ist nicht ohne Risiko und kann nur bei Patienten vorgenommen werden, bei denen der Zustand des Gewebes dies zulässt. Dank der automatisierten Bewertung von Gewebeparametern in der direkten klinischen Praxis durch icobrain cva können mehr Patienten die richtige Behandlung erhalten. Außerdem können die Patientenergebnisse und ihre Versorgung verbessert werden, bei gleichzeitiger Steigerung der Effizienz."Mit der Einführung von icobrain cva begegnen wir einem anhaltenden Bedarf bei der Behandlung von akuten ischämischen Schlaganfällen. Durch die Demokratisierung fortschrittlicher CT-Perfusionsanalysen für Gesundheitssysteme weltweit machen wir einen weiteren Schritt hin zu unserem Ziel, ein Anbieter von ganzheitlichen Gehirnlösungen zu werden", erklärt Wim Van Hecke, CEO von icometrix."Die größte Herausforderung der aktuellen Behandlungen bei Schlaganfällen besteht darin, den Eintrittspunkt des injizierten Kontrasts im Gehirn korrekt auszumachen. icobrain cva bietet neue, patentierte Deep-Learning-Technologien für diesen Erkennungsprozess, um eine bessere Bewertung des Infarktbereichs zu erreichen", erklärt Dirk Smeets, CTO von icometrix.icobrain cva ist eine vollautomatische, CE-gekennzeichnete und von der FDA zugelassene Softwarelösung zur quantitativen Beurteilung der Gewebeperfusion im CT. icobrain cva gibt das Volumen der Kern- und Perfusionsläsion an, indem die reduzierte Hirndurchblutung, das Volumen und die Transitzeit quantifiziert werden. Der Bericht enthält Informationen zur Richtigkeit der ausgewählten arteriellen Eingabefunktion und zur Qualität der Ausgabe. icobrain cva ist eine cloud-basierte Lösung, die Perfusionskarten sowie einen Bericht direkt an das Bildmanagementsystem (PACS) und den E-Mail-Posteingang zurücksendet.Informationen zu icometrixicometrix (Löwen, Belgien; Boston, USA) strebt nach datengesteuerten Erkenntnissen und einer personalisierten Patientenversorgung, die durch künstliche Intelligenz unterstützt wird. icometrix bietet ein Portfolio von KI-Lösungen zur Unterstützung des Gesundheitswesens bei verschiedenen Problematiken. icobrain extrahiert Daten aus MRT- und CT-Scans des Gehirns für die radiologische Auswertung und das klinische Management von neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose, Hirntrauma, Epilepsie, Schlaganfall, Demenz und Alzheimer. icompanion, eine digitale Plattform und eine Mobil-App, hilft Menschen mit MS und deren Pflegekräften, klinische Symptome und Behandlungen effizient und objektiv zu überwachen.icometrix ist international tätig und wird heute in mehr als 100 klinischen Verfahren angewandt. Darüber hinaus unterstützt icometrix Pharmaunternehmen durch Bildgebungs- und Datendienste sowie digitale Gesundheitsstrategien in Phase I-III- und Real-World Evidence (RWE)-Studien.Weitere Informationenicometrix.comPressemappe: https://tinyurl.com/icobraincva (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3070654-1&h=3584946675&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3070654-1%26h%3D3771607651%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftinyurl.com%252Ficobraincva%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftinyurl.com%252Ficobraincva&a=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Ficobraincva)Dirk Smeets, CTOdirk.smeets@icometrix.com+32 495 80 16 46Original-Content von: icometrix, übermittelt durch news aktuell