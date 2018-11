München (ots) - icomera Deutschland darf sich ab sofort "BestNewcomer" auf dem deutschen Markt nennen. Die deutsche Tochter desschwedischen Unternehmens Icomera, einem führenden Provider fürmobile Internetverbindungen, wurde Donnerstag Abend in München mitdem Schwedischen Unternehmenspreis 2018 ausgezeichnet.Zur festlichen Verleihung im Bayerischen Hof hatten dieSchwedische Handelskammer, die schwedische Botschaft und BusinessSweden eingeladen. Der Preis wird an Unternehmen schwedischerHerkunft verliehen, die sich erfolgreich in Deutschland etablierthaben und den deutschen Markt mit ihren Ideen, Innovationen und ihreschwedisch geprägte Geschäftstätigkeit bereichern.Schwedens Botschafter Lars Danielsson, Ständiger Vertreter desKönigreiches bei der Europäischen Union, davor Botschafter in Berlin,lobte in seiner Festrede die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. DerPräsident der Schwedischen Handelskammer in Deutschland, ThomasRyberg, hob die "hervorragenden Leistungen" von icomera Deutschlandim öffentlichen Verkehr hervor. "icomera Deutschland trägt mit seinenAktivitäten dazu bei, die deutsch-schwedischen Wirtschaftsbeziehungenin der Zukunft noch enger zu gestalten."Karl-Johan Holm, CEO der in Göteborg ansässigen Konzernmutter,sagte: "Wir von icomera fühlen uns geehrt, nun im Rang jenerbedeutenden schwedischen Unternehmen zu stehen, die diesen Preis inden früheren Jahren erhalten haben." Von der icomera-Technologieprofitierten der öffentliche Verkehr auf Schiene und Straße, dieFahrgäste und die gesamte Öffentlichkeit. Da der öffentliche Verkehrinfolge des Drucks auf urbane Infrastrukturen und der zunehmendenLuftverschmutzung wichtiger denn je werde, "muss der öffentlicheVerkehr gegenüber allen Alternativen überall attraktiver werden, undunsere Lösungen sind der Schlüssel dafür".Am Rande des Festakts traf der Geschäftsführer von icomeraDeutschland, Torsten John, mit Hubert Aiwanger (Freie Wähler), demneuen Bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Energie undTechnologie sowie seit kurzem auch stellvertretenderMinisterpräsident Bayerns, zusammen.Neben icomera (Kategorie Newcomer) wurden auch die schwedischenUnternehmen Ericsson (Kategorie Großunternehmen) und Hemsö(Kategorie mittelständische Unternehmen) ausgezeichnet.Der Schwedische Unternehmerpreis wurde 2003 ins Leben gerufen. Zuden früheren Preisträgern gehören Scania, Securitas, Volvo Cars undandere.Die Auszeichnung des jungen Unternehmens icomera Deutschland istder Auftakt für Schwedens künftige Präsentationen als Land derInnovationen in der Smart Industry. So Schweden 2019 mit dem Motto"Co-Lab: Innovate with us!" Partnerland der Hannover Messe sein.Pressekontakt:Heiko SchulzeHaus der Bundespressekonferenz 041310117 BerlinTel. 030 726262700heiko.schulze.bpk@gmail.comOriginal-Content von: icomera Deutschland, übermittelt durch news aktuell