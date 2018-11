"Weil 'ich liebe es' auch für das Leben gilt" - McDonald's Deutschland macht sich stark im Kampf gegen AIDS (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -Zum Welt-AIDS-Tag sensibilisiert McDonald's Deutschland inKooperation mit der Deutschen AIDS-Stiftung junge Menschen fürHIV-Prävention.Am diesjährigen Welt-AIDS-Tag setzt McDonald's Deutschland einstarkes Zeichen zur Aufklärung und Prävention im Bereich AIDS undHIV. Denn weltweit steigen aktuell die Zahlen der Neuinfektionenwieder. Deshalb will McDonald's Deutschland einen Beitrag leisten unddie Aufmerksamkeit der jungen Zielgruppe für dieses Thema neugewinnen.Im Rahmen seiner Jahreskampagne "365 Gründe für McDonald's" setztdas Unternehmen damit ein weiteres Highlight um: Mit einem Clip, dersowohl im Kino als auch auf den Social Media Kanälen von McDonald'sDeutschland zu sehen ist und ab dem 29.11. beworben wird, werdengezielt junge Menschen angesprochen. Zudem platzierte McDonald'sDeutschland eine ganzseitige Anzeige in der BRAVO und führt zumWelt-AIDS-Tag am 1. Dezember eine Promotion-Aktion im CinemaxX Kinoam Münchner Isartorplatz durch.Dabei überall integriert der Spruch "Weil 'ich liebe es' auch fürdas Leben gilt". So zeigt McDonald's Deutschland ganz bewusst ohneerhobenen Zeigefinger, wie wichtig der Schutz gegen HIV ist.Konsequenterweise findet sich auf der Printanzeige als Beileger, alsElement im Clip und als Give Away im Kino ein Kondom mit derAufschrift "Ich liebe es".Die Kampagne zum Welt-AIDS-Tag hat McDonald's Deutschlandgemeinsam mit seiner PR-Lead-Agentur SALT Works umgesetzt. Der Clipwurde von Amoxi, einer Tochter der Soup-Film produziert.Unternehmenssprecher Philipp Wachholz betont: "Teens & Twens sindeine der wichtigsten Zielgruppen für McDonald's Deutschland. Und seitjeher ist ein elementarer Bestandteil der Unternehmens-Philosophie,gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Derzeit leben inDeutschland circa 86.100 Menschen mit HIV (Stand Ende 2017, RobertKoch Institut). Davon haben sich circa 2.700 im Jahr 2017 infiziert.Im Jahr davor wurden ca. 2.900 Neuinfizierungen verzeichnet (DeutscheAIDS-Stiftung).Deshalb möchte McDonald's Deutschland nicht nur auf dieAnsteckungsgefahr mit der Immunschwäche hinweisen, sondernunterstützt mit der Aktion auch die Arbeit der DeutschenAIDS-Stiftung."Über die Deutsche AIDS-StiftungDie Deutsche AIDS-Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieLebensbedingungen von HIV-positiven und an AIDS erkrankten Menschenzu verbessern und einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen AIDS zuleisten. Um dieses Ziel zu verwirklichen, leistet die Stiftungwichtige Aufklärungs- und Präventionsarbeit sowie finanzielleUnterstützung für bedürftige HIV-positive Menschen und realisiert indiesem Rahmen unter anderem Frühstücks- und Versorgungsangebotelokaler AIDS-Beratungsstellen für HIV-positive Menschen mit geringemEinkommen und in sozial schwierigen Situationen. Die Stiftungexistiert bereits seit 1987 und hat ihren Sitz in Bonn. Mit demsogenannten Red Ribbon wurde ein weltweit bekanntes Markenzeichengeschaffen, das auf der ganzen Welt Solidarität mit HIV-Infiziertenund an AIDS erkrankten Menschen symbolisiert und die Menschen imgemeinsamen Kampf gegen die Immunschwäche vereint.McDonald's Deutschland Spot zum Welt-AIDS-Tag:https://youtu.be/Np8b7kTyvPUPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-446Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell