i&k software GmbH gewinnt German Brand Award 2018 (FOTO)

Büdelsdorf (ots) -Titelverteidigung - Die bereits im Vorjahr ausgezeichneteMarkenstrategie des Softwareanbieters i&k software GmbH ausSchleswig-Holstein wurde gleich zweimal mit dem German Brand Award2018 in den Kategorien "Digital Brand of the Year" und "CorporateServices" prämiert.Ein Preis der Extraklasse: der German Brand AwardDer German Brand Award zeichnet erfolgreiche Markenführung aus undgenießt höchste Anerkennung in Deutschland. Ein hochkarätigesExpertengremium aus Markenwirtschaft und Markenwissenschaft entdeckt,präsentiert und prämiert einzigartige Marken und Markenmacher.Fachkompetenz, Produkte, Markenziele und Kundenzufriedenheit bildenwichtige Eckpfeiler der Bewertung.Innovation & Kompetenz: die i&k software GmbH im ProfilGeschäftsreisespezialist, renommierter Anbieter von BusinessSoftwarelösungen, kostensparende Softwareprodukte für den privatenund öffentlichen Dienst und über 800 zufriedene Kunden, sind nureinige Leistungsmerkmale der i&k software GmbH.Mehr als 25 Jahre Erfahrung und modernsteReisekostenabrechnungssoftware sowie eine mobile App, die das Scannender Belege von unterwegs ermöglicht, erleichtern täglich die Prozesseder i&k-Kunden und schaffen echten Mehrwert.Auf den Punkt: Services, die überzeugenBesonders für die Markenstrategie 2018 lag der Fokus nicht nur aufden Hauptprodukten der i&k, sondern auf den innovativen Details. NeueServices und Extras der Reisekostensoftware WinTrip® haben sich nunzu den eigentlichen Stars entwickelt.Seit neuestem kann der Geschäftsreisende nicht nur seineDienstreise über WinTrip® abrechnen, sondern auch seine Reise planen.Über die integrierte Flugsuche, Mietwagensuche und Hotelsuche kannder Reisende seine Geschäftsreise optimal planen und über integrierteBudgetgrenzen seine Optionen direkt einsehen. "Dies erleichtert undverkürzt die Prozesse ungemein", ergänzt Frau Pabst. Alternativ kannder Kunde den i&k Bookingservice in Anspruch nehmen und seine Reisevon den Spezialisten des i&k Servicecenters planen und buchen lassen.Um internationale Geschäftsreisen der i&k-Kunden sicherer zumachen, wurde das Travel Risk Management entwickelt. Über dieseSoftwareerweiterung werden dem Reisenden weltweit Reisewarnungen fürdie spezifischen Reiseländer angezeigt. Damit erfüllt der Arbeitgebermühelos seine Sorgfaltspflicht und kann den Standort seines Reisendenjederzeit über die Software erfassen.Markenmacher über die Zukunft"Wir möchten die Wahrnehmung auf das Wesen der Marke lenken:kompromisslose Qualität, exklusiver Service und einfachsteHandhabung. Aus diesem Grund freut es uns umso mehr, dass wir erneuteine derartige Wertschätzung in Form des German Brand Awards erhaltenhaben", so die i&k-Geschäftsführerin Diana Pabst.