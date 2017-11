i&k software GmbH bringt modernes Reisesicherheits-Tool auf den Markt

Kiel (ots) - Der Softwareanbieter aus Schleswig-Holstein bietetSoftware-Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema"Geschäftsreisen" an. Über 800 Kunden aus der privaten Wirtschaft unddem öffentlichen Dienst sind überzeugte Anwender der Softwarelösung"WinTrip 8X".WinTrip 8X: Geschäftsreiseabrechnung mit nur wenigen MausklicksEine Software für Reisekostenabrechnung. Eine Software zurProzessoptimierung. Eine Software, die überzeugt.Die innovative Softwarelösung WinTrip® des IT-Unternehmens i&ksoftware GmbH, ist als Inhouse- oder SaaS-Lösung verfügbar und wirddeutschland- und europaweit für die effiziente und kostensparendeAbrechnung der Geschäftsreisekosten eingesetzt. Dabei setzt dasrenommierte Softwareunternehmen auf beste Qualität und höchsteDatensicherheit.Das Produkt wird durch Zusatzbausteine, wie Reiseplanung mitBuchung von Reisemitteln oder Import von Kreditkartendaten, flexibelergänzt. Diese werden nun durch ein professionellesReisesicherheitstool erweitert. Kooperationen mit den wichtigstenAnbietern in dieser Branche sollen dem Reisenden und den Unternehmendurch erweiterte Services einen zusätzlichen Mehrwert, wie z.B. durchden Aufbau eines Krisen- und Notfallmanagements, Verhaltens- undSicherheitstrainings oder Reiseservices, bieten.Ein innovatives Reisesicherheits-Tool: Fürsorge neu definiert"Das neue Reisesicherheits-Tool ist nicht nur ein erweiterterKundenservice. Mit unseren Informationssystemen unterstützen wirunsere Kunden im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht", so dieGeschäftsführerin Diana Pabst. In vielen Ländern sind die politischenSituationen instabil und die Zahl terroristischer Anschläge istalarmierend. Die i&k software GmbH reagiert verantwortungsbewusst undschöpft sämtliche technischen Möglichkeiten für die Anwender ihrerSoftware aus."Heutzutage haben wir die technischen Möglichkeiten wichtigeInformationen über Gefahrensituationen in Echtzeit dem Reisenden ansein Handy zu senden. Spezifizierte Warnungen und medizinischeHinweise für bestimmte Reiseländer werden bereits bei der Buchungangezeigt", erläutert Frau Pabst. Das neue Reisesicherheits-Tool deri&k software GmbH ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einersmarten und zukunftsorientierten Reisekostensoftware -verantwortungsbewusst und praxisnah.www.iuk-software.comPressekontakt:i&k software GmbHMarie Christin PabstKurt-Schumacher-Weg 11, 24782 BüdelsdorfTel. 04331 - 437820marketing@iuk-software.deOriginal-Content von: i&k software GmbH, übermittelt durch news aktuell