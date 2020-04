i-Control: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie i-Control, die im Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 07.04.2020, 05:35 Uhr, mit 0.27 HKD.

i-Control haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Bei i-Control konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei i-Control in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt i-Control für diese Stufe daher ein "Hold".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für i-Control beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,24 Prozent und liegt mit 0,1 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (3,14) für diese Aktie. i-Control bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist i-Control mit einem Wert von 15,76 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 33,03 , womit sich ein Abstand von 52 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.