iXledger und Gen Re kündigen strategische Zusammenarbeit an

London und New York (ots/PRNewswire) - iXledger(https://www.ixledger.com/) (vormals InsureX Technologies), dasTechnologieunternehmen mit Sitz in London, das vollkommen neuartige,transformative Versicherungslösungen unter Verwendung von Blockchainentwickelt, gab heute seine Zusammenarbeit mit Gen Re(http://www.genre.com/) bekannt, einem der weltweit führendenRückversicherungsunternehmen.iXledger und Gen Re werden gemeinsam Lösungen für Lebens- undKrankenversicherungen entwickeln und dabei in der AnfangsphaseBlockchain sowie weitere fortschrittliche Technologien einsetzen. AlsEarly Adopter der Blockchain-Lösung von iXledger kann Gen Re derenFachkenntnisse in der Entwicklung von Finanzsoftware sowie derNutzung fortschrittlicher Technologien zur Schaffung von Märkten dernächsten Generation zunutze machen.iXledger hat seinen Hauptsitz derzeit in London und expandiertrapide in die USA, Europa und Asien."Wir sind hocherfreut über diese strategische Kooperation mitiXledger zur Schaffung transformativer Lösungen, die dieAnforderungen unserer Kunden besser erfüllen", sagt Ross Campbell,Chief Underwriter, Life/Health Research & Development, Gen Re.Ingemar Svensson, CEO von iXledger, meint: "Wir befinden uns ineiner Ära, in der wir mithilfe von Technologie die Macht von Datenund Konnektivität zum Vorteil unserer Gemeinden einsetzen können. Ineiner regulierten, informationsreichen Industrie kann BlockchainTransparenz und Vertrauen bieten."Das Ziel ist es, überzeugende Argumente für die Nutzung derTechnologie von iXledger gegenüber den Lebens- undKrankenversicherungskunden von Gen Re zu entwickeln und ihnentransformative Prozesse zu liefern. Der Schwerpunkt für diesesProjekt wird anfangs im Vereinigten Königreich liegen, kann sich abermöglicherweise in andere Regionen ausdehnen, einschließlich Europa,Asien und USA.iXledger liefert innovative Versicherungslösungen, die auf derBlockchain-Technologie beruhen und sowohl die Effizienz als auch denDatenschutz verbessern können.Gen Re bietet Rückversicherungslösungen für Lebens-, Kranken-,Sach- und Unfallversicherungen an. Mit einem Kapital von 13Milliarden US-Dollar und ca. 5,6 Milliarden US-Dollar in Prämien istdieses Unternehmen mit seinem weltweiten Netz von Zweigstellen inwichtigen Rückversicherungsmärkten einer der führendenRückversicherer der Welt.Pressekontakt:erhalten Sie von:iXledger Ltdmarketing@iXledger.com +44 (0) 203 318 9801Ross CampbellChief UnderwriterLife/Health Research & DevelopmentGenRe, VKInformationen zu iXledgeriXledger liefert innovativeVersicherungslösungen, die auf der Blockchain-Technologie beruhen undsowohl die Effizienz als auch den Datenschutz verbessern können. Ummehr zu erfahren, besuchen Sie: http://www.ixledger.com/Informationen zu Gen ReGen Re bietet Rückversicherungslösungen fürLebens-, Kranken-, Sach- und Unfallversicherungen an. GeneralReinsurance in London ist eine Zweigstelle der General Reinsurance AG.General Reinsurance AG ist ein Tochterunternehmen von BerkshireHathaway Inc. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihrestrategischen und betrieblichen Ziele zu verstehen. Unser Angebotumfasst eine Vielzahl an Produkten, Tools und Ressourcen zur Förderungvon langfristigem Wachstum und dem Erfolg unserer Kunden. Als direkterRückversicherer übernehmen wir das Risiko - genau wie unsere Kunden.Unsere gemeinsame Perspektive hilft uns, selbst die schwierigstenRisiken zu verstehen und zu bewerten - und die richtigen Lösungenvorzuschlagen. Gen Re ist ein Mitglied der UnternehmensgruppeBerkshire Hathaway und hat von allen großen Kreditratingagenturenausgezeichnete Bewertungen erhalten. Um mehr zu erfahren, besuchenSie: http://www.genre.com/Logo - http://mma.prnewswire.com/media/548674/iXledger_Blockchain_Insurance_Solutions_Logo.jpgOriginal-Content von: iXledger, übermittelt durch news aktuell