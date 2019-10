iWater Group Limited - Reinhard Lange wird neues Vorstandsmitglied

London (ots) - Das Board der iWater Group Limited hat in seinerSitzung am 01.10.2019 beschlossen, Reinhard Lange als weiteresMitglied des Vorstands per 01.10.2019 zu berufen. Mit demVerantwortungsbereich "Globalization & Logistics" wird das neueVorstandsmitglied das operative Wachstum des Unternehmensmitverantworten.Reinhard Lange war von 1971 bis 2013 bei dem LogistikunternehmenKühne + Nagel in verschiedenen Positionen tätig und leitete seit 01.Januar 2009 als Vorstandsvorsitzender bis zum Vertragsende den GlobalPlayer. In über 40 Jahren Zugehörigkeit hat Reinhard Lange maßgeblichzum Aufbau des international erfolgreichen Logistik- undGüterverkehrsunternehmen beigetragen. Zu den beruflichen Stationenbeim Unternehmen gehörten internationale Führungspositionen inHongkong und Toronto.Im Anschluss an die Tätigkeit bei Kühne + Nagel nahm ReinhardLange die Position des Vorsitzenden des Betriebsrats derBoehler-Uddeholm Precision Strip GmbH & Co KG ein und ist alsDirektor der Lanetix Inc. in San Francisco sowie als Mitglied desAufsichtsrats der Voestalpine Edelstahl GmbH und der Boehler-UddeholmAG tätig."Die Erfahrung und Reputation sowie das globale Netzwerk vonReinhard Lange werden für das Wachstum und die Expansion unsererUnternehmensgruppe von wertvoller Bedeutung sein. DasGrundnahrungsmittel Wasser steht im Fokus unserer Arbeit und wir sinduns dieser Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst. Wir freuen unsdaher ganz besonders über die personelle Unterstützung durch einenerfolgreichen Unternehmer bei der Umsetzung unserer globalenExpansionsstrategie," sagte Miguel Fernandez, CEO der iWater GroupLimited, der sich zukünftig auf die Bereiche "Operations & Sales"fokussieren wird.Über die iWater Group LimitedDie iWater Group Limited aus London, United Kingdom, entwickelt,produziert und vertreibt Produkte zur umweltverträglichen Reinigungvon Wasser. Die Unternehmenseigene Produktreihen tragen die Namen'AVPRO', 'BIO-MAX', 'Flow-Xcel' und 'XZIOX' und werden seit 2018weltweit in den Bereichen Landwirtschaft, Lebensmittelverarbeitung,Massentierhaltung und im Öl & Gas eingesetzt.Pressekontakt:Judith Lange, Assistant to CEOiWater Group Limited46 Chancery Lane, WC2A 1JELondonUnited KingdomTel.: +44 (0) 7880758529E-Mail: judith@iwatergroup.comWeb: www.iwatergroup.comOriginal-Content von: iWater Group Limited, übermittelt durch news aktuell