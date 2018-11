iStar: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Istar A":

In unserer neuen Analyse nehmen wir iStar unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die iStar-Aktie notierte am 07.11.2018 mit 10,58 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir iStar einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob iStar jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die iStar-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die iStar-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu iStar vor. Unterm Strich erhält iStar somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Dividende: iStar schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Real Estate auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,4 % und somit 0,76 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 4,16 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die iStar derzeit ein "Hold". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 10,61 USD, womit der Kurs der Aktie (10,58 USD) um -0,28 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Hold". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,91 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -3,02 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".