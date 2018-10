iShares – iShares 10 Year Investment Grade Corporate: Ein sicheres Investment?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie iShares - iShares 10 Year Investment Grade Corporate. Die Aktie schloss den Handel am 12.10.2018 an ihrer Heimatbörse Cboe BZX mit 46,04 USD.

Wie iShares - iShares 10 Year Investment Grade Corporate derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die iShares - iShares 10 Year Investment Grade Corporate-Aktie hat einen Wert von 64,87. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine "Hold"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (61,41). Auch hier ist iShares - iShares 10 Year Investment Grade Corporate weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,41), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Hold"-Rating für iShares - iShares 10 Year Investment Grade Corporate.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der iShares - iShares 10 Year Investment Grade Corporate von 46,04 USD ist mit -3,74 Prozent Entfernung vom GD200 (47,83 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 46,99 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -2,02 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der iShares - iShares 10 Year Investment Grade Corporate-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über iShares - iShares 10 Year Investment Grade Corporate wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält iShares - iShares 10 Year Investment Grade Corporate auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.