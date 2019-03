iShares iBonds Dec 2026 Term CorporateWie geht’s weiter, ?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate. Die Aktie schloss den Handel am 28.03.2019 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 24,235 USD.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 3,9, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 28,44, der für diesen Zeitraum eine "Buy"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 23,32 USD mit dem aktuellen Kurs (24,235 USD), ergibt sich eine Abweichung von +3,92 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (23,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,17 Prozent), somit erhält die iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.