iShares US – iShares Gold Strategy: Was sagt man dazu?

Am 25.07.2018 ging die Aktie iShares US - iShares Gold Strategy an ihrem Heimatmarkt Cboe BZX mit dem Kurs von 47,39 USD aus dem Handel.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses iShares US - iShares Gold Strategy auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der iShares US - iShares Gold Strategy von 47,39 USD ist mit -1,86 Prozent Entfernung vom GD200 (48,29 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 27,04 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +75,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der iShares US - iShares Gold Strategy-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

