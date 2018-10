iShares US – iShares Evolved US: Wer hätte das gedacht?

An der Heimatbörse Xetra Cboe BZX notiert iShares US - iShares Evolved US per 12.10.2018 bei 23,045 USD.

Unsere Analysten haben iShares US - iShares Evolved US nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für iShares US - iShares Evolved US in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für iShares US - iShares Evolved US haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. iShares US - iShares Evolved US bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.

2. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die iShares US - iShares Evolved US-Aktie beträgt dieser aktuell 24,44 USD. Der letzte Schlusskurs (23,045 USD) liegt damit deutlich darunter (-5,71 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält iShares US - iShares Evolved US somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (24,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,78 Prozent), somit erhält die iShares US - iShares Evolved US-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird iShares US - iShares Evolved US auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Die Stimmung lag in den vergangenen 14 Tagen im Mittel und hatte weder signifikante positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen iShares US - iShares Evolved US. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.