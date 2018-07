iShares US Home Construction: Tut sich da was?

Am 24.07.2018 ging die Aktie iShares US Home Construction an ihrem Heimatmarkt Cboe BZX mit dem Kurs von 38,14 USD aus dem Handel.Unsere Analysten haben iShares US Home Construction nach 4 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der iShares US Home Construction-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 40,32 USD. Der letzte Schlusskurs (38,14 USD) weicht somit -5,41 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 38,81 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,73 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für iShares US Home Construction ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die iShares US Home Construction-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

