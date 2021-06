iShares Trust Expanded Tech Sector ETF: Das kann einfach nicht wahr sein

Für die Aktie iShares Trust Expanded Tech Sector ETF stehen per 11.06.2021, 10:17 Uhr 387.19 USD zu Buche.

Die Aussichten für iShares Trust Expanded Tech Sector ETF haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Diskussionen rund um iShares Trust Expanded Tech Sector ETF auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von iShares Trust Expanded Tech Sector ETF sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über iShares Trust Expanded Tech Sector ETF in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über iShares Trust Expanded Tech Sector ETF wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der iShares Trust Expanded Tech Sector ETF-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 350,66 USD. Der letzte Schlusskurs (387,19 USD) weicht somit +10,42 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (378,18 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,38 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der iShares Trust Expanded Tech Sector ETF-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die iShares Trust Expanded Tech Sector ETF-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei iShares Trust Expanded Tech Sector ETF?

Wie wird sich iShares Trust Expanded Tech Sector ETF nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur iShares Trust Expanded Tech Sector ETF Aktie.

