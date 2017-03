iShares Treasury Bond Fund (7-10 Year) (IEF): Hier winken neue Gewinne!

Rückblick: Nachdem die Zinsen in den USA nun schon seit einiger Zeit von der US-Notenbank angehoben werden, war das Interesse der Anleger an USAnleihen verschwindend gering. Die Kurse der Bonds (ISIN: US4642874402) sind mittlerweile wieder in den Keller gerauscht und so sehen wir beim zugrundeliegenden ETF seit dem vorigen Jahr fallende Kurse.

Meinung: Dennoch scheint sich in den letzten Monaten eine leichte Bodenbildung abzuzeichnen. Der Kurs ist nicht mehr unter die Dezember Tiefs gefallen, was auf leichten Kaufdruck schließen lässt. Auch die jüngsten Aussagen der US-Notenbank, dass die Zinsen nicht so stark steigen werden, wie dies einige Volkswirte bereits in Aussicht gestellt hatten, konnten den Anleihen in den letzten Tagen wieder etwas Auftrieb verschaffen.

