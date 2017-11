iShares TecDAX ETF: Das gilt es zu beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

beim iShares TecDAX UCITS ETF – EUR ACC handelt es sich um einen börsengehandelten Indexfonds, der die Wertentwicklung im deutschen Technologiewerteindex (TecDAX) nachbildet. Im TecDAX sind sind 30 der 35 größten deutschen und ausländischen Technologieunternehmen enthalten, die überwiegend in Deutschland tätig sind. Durch den Kauf von Fondsanteilen können Anleger an der Wertentwicklung des TecDAX partizipieren, ohne dafür alle im Index enthaltenen Einzelwerte im Depot halten zu müssen. Ein großes Plus von börsengehandelten und passiv gemanagten Indexfonds ist der Kostenvorteil, da keine Gebühren für aktives Management anfallen.

Wichtige Facts zum iShares TecDAX UCITS ETF

Beim iShares TecDAX UCITS ETF beläuft sich die Gesamtkostenquote, ausgedrückt als Total Expense Ratio (TER), auf 0,51 % des Fondsvermögens. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds mit einem vierteljährlichen Rebalancing-Intervall. Hierbei werden in Abständen von drei Monaten Anpassungen am Portfolio vorgenommen – in Abhängigkeit der Entwicklung der darin enthaltenen Werte – um die ursprüngliche Asset-Allokation wieder herzustellen. Der Fonds hat derzeit eine Gesamtgröße von knapp 700 Mio. Euro. In den vergangenen 3 Jahren erzielte der iShares TecDAX UCITS ETF eine Performance von +94,33 % und erreichte dabei eine Volatilität von 19,15 %. Daraus ergibt sich eine für diesen Zeitraum eine annualisierte Sharpe Ratio von 1,29.

