iShares S&P U.S. Banks ETF: Was passiert hier gerade?

iShares S&P U.S. Banks ETF gehört zum Unternehmen BlackRock Asset Management Ireland – ETF. Anteile des ETF können unter der ISIN: IE00BD3V0B10 an der XETRA Börse erworben werden. Das Gesamtvermögen von iShares S&P U.S. Banks ETF liegt bei 133.107.128,00 Euro. Tätig ist der ETF mittlerweile seit dem 22. Mai 2018. Tatsächlich stammen alle Einzelwerte zu 100,00 Prozent aus Amerika. Alle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung