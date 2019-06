iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples IndexIst das alles gewesen, ?

Per 09.06.2019, 15:12 Uhr wird für die Aktie iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 63,39 CAD angezeigt.

Unser Analystenteam hat iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 48,24, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 38,47, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Technische Analyse: Die iShares S&P/TSX Capped Consumer Staples Index ist mit einem Kurs von 63,39 CAD inzwischen +1,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Hold". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Buy", da die Distanz zum GD200 sich auf +9,65 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.