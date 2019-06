iShares S&P/TSX 60 IndexLohnt sich das wirklich, ?

Für die Aktie iShares S&P/TSX 60 Index stehen per 06.06.2019, 22:46 Uhr 24,43 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche.

Die Aussichten für iShares S&P/TSX 60 Index haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der iShares S&P/TSX 60 Index-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 23,61 CAD. Der letzte Schlusskurs (24,39 CAD) weicht somit +3,3 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (24,66 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,09 Prozent), somit erhält die iShares S&P/TSX 60 Index-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die iShares S&P/TSX 60 Index-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: iShares S&P/TSX 60 Index wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die iShares S&P/TSX 60 Index-Aktie ein "Hold"-Rating.