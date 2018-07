iShares S&P Mid-Cap 400 Value: Ist es vollbracht?

Für die Aktie iShares S&P Mid-Cap 400 Value stehen per 24.07.2018 164,69 USD an der Heimatbörse NYSE Arca zu Buche.Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für iShares S&P Mid-Cap 400 Value entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber iShares S&P Mid-Cap 400 Value. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält iShares S&P Mid-Cap 400 Value daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält iShares S&P Mid-Cap 400 Value von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

Weiterlesen...