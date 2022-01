iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF: Völlig rational!

Weitere Suchergebnisse zu "Rational":

Der Start in 2022 war bisher eher holprig für den iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS-ETF: Der Kurs des Titels ist seit Januar um 9,38 Prozent hinabgepurzelt. Vorige Woche ist der Kurs weiter in den Keller gewandert: 4,11 Prozent hat der Titel in den vergangenen fünf Tagen verloren. Am jüngsten Handelstag ist das Papier ebenfalls mit einem 2,60-prozentigen Defizit aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung