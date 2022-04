iShares S&P 500 Energy Sektor-ETF: Der Fonds profitiert immer mehr!

Anfang des Jahres befand sich der Kurs des ETF noch in einer Seitwärtsphase. Hier war nicht klar, in welche Richtung sich der weitere Verlauf ausrichten würde. Als dann jedoch die Widerstandslinie nach oben durchbrochen wurde, begab sich der Kurs in einen Aufwärtstrend. Auch die positiven Entwicklungen im Energie Sektor stärkten den Preis des Fonds und ließen die Anleger kaufen.

Auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung