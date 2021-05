iShares S&P 500 Energy Sector UCITS-ETF: Start der Jahrhundert-Rally?

Es spricht am Kapitalmarkt derzeit so einiges für die Energie-Branche. Nicht nur, dass die milliardenschweren Förderprogramme der Regierungen weltweit die Kurse sogenannter „grüner Aktien“ in noch nie dagewesene Höhen treiben, auch richtet sich der Fokus zunehmend auf die klassischen Energieversorger. Beim Kampf neu gegen alt, sprich innovatives Start-Up gegen Old Economy-Akteur, konnten Letztere zunächst wieder ein wenig Boden gut machen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung