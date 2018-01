iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE): Was steckt hinter diesem börsengehandelten Indexfonds?

Lieber Leser,

Anleger, die an der Wertentwicklung von großen Standardwerten im europäischen Raum partizipieren wollen, könnten sich den iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) einmal genauer anschauen. Hierbei handelt es sich um einen kostengünstigen, börsengehandelten Indexfonds, der möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Preisindex STOXX® Europe 600 (Preisindex) nachzubilden versucht. Anders als bei einem Performanceindex fließen in die Wertentwicklung eines Preisindex keine Dividendenzahlungen mit ein. Der Referenzindex setzt sich aus den 600 nach Free-Float-Grundsätzen am stärksten kapitalisierten Unternehmen aus 18 entwickelten europäischen Ländern. Der Index führt in einem vierteljährlichen Rhythmus eine Neugewichtung seiner Index-Bestandteile aus und begrenzt die jeweiligen Anteile zum Erhalt einer Diversifizierung auf 20 %.

Das sollten Anleger beachten

Beim iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, der vornehmlich in Aktien investiert. Bei der letzten Ausschüttungsrunde erhielten Investoren 0,16 Euro je Fondsanteil. Der im Februar 2004 aufgelegte Fonds verfügt derzeit über ein Gesamtvolumen von gut 6,9 Mrd. Euro. Die Gesamtkostenquote, die sogenannte Total Expense Ratio (TER) beläuft sich auf 0,2 % pro Jahr, ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben. Zu der Performance-Daten: In den vergangenen drei Jahren erreichte der iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) eine Performance von +24,69 % und wies dabei eine Volatilität von knapp 17 % auf. Die Sharpe Ratio, die die erzielte Mehrrendite eines Anlagevehikels gegenüber einer risikolosen Geldmarktanlage ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko setzt, belief sich annualisiert im betrachteten Zeitraum auf +0,45.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg beim iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF?

Wie wird sich der ETF jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in diesem ETF sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zurm iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF.

Über diesen Link können Sie die vollständige ETF Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.