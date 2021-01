iShares STOXX Europ 600 Oil & Gas-ETF: Hat die Branche Zukunft?

Der iShares STOXX Europ 600 Oil & Gas-ETF wurde am 08.07.2002 von Black Rock emittiert und ist ausschüttend. Der ETF bietet Zugang zur europäischen Erdöl- und Erdgas- Branche. Dabei wird in Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung der Volkswirtschaften in Europa investiert.

Der iShares STOXX Europ 600 Oil & Gas-ETF setzt sich zu 79,01% aus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung