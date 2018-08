iShares Russell 1000 Pure US Revenue: War die Aufregung umsonst?

An der Börse NASDAQ GM schloss die iShares Russell 1000 Pure US Revenue-Aktie am 24.08.2018 mit dem Kurs von 28,45 USD.

Wie iShares Russell 1000 Pure US Revenue derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 4 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der iShares Russell 1000 Pure US Revenue beläuft sich mittlerweile auf 26,98 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 28,45 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,45 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 27,66 USD. Somit ist die Aktie mit +2,86 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die iShares Russell 1000 Pure US Revenue-Aktie hat einen Wert von 19,44. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überverkauft und erhält eine "Buy"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (29). Wie auch beim RSI7 ist iShares Russell 1000 Pure US Revenue auf dieser Basis überverkauft (Wert: 29). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Buy" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Buy"-Rating für iShares Russell 1000 Pure US Revenue.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über iShares Russell 1000 Pure US Revenue in Social Media zu beobachten. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Hold"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über iShares Russell 1000 Pure US Revenue wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Hold"-Rating.