iShares Nasdaq Biotech (IBB): Achtung Trendwechsel!

Rückblick: Biotechaktien erlebten in den letzten Monaten eine wahre Achterbahnfahrt. Der Sektor war allgemein in diesem Jahr nicht mehr allzu beliebt und konnte nicht an die Kursgewinne der letzten Jahre anschließen. Als der Markt annahm, dass Clinton in den USA gewinnen könnte, ging es mit den Kursen im Oktober rasch nach unten. Nach dem defnitiven Wahlsieg Trumps gab es eine deutliche Erholung, welche nun jedoch wieder unter Druck gerät.

Meinung: Vieles sieht derzeit danach aus, als ob zum Jahresende nur noch wenige Anleger Lust haben, hier neue Aktien zu erwerben. Meist werden schlechte Sektoren aus steuerlichen Gründen gegen Ende des Jahres lieber verkauft. Zu Wochenbeginn haben wir nochmals die fallenden gleitenden Durchschnitte erfolglos getestet und drehen gerade wieder nach unten ab.

