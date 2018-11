iShares Msci Eafe Small-Cap: Schluss mit der Unsicherheit!

In unserer neuen Analyse nehmen wir iShares Msci Eafe Small-Cap unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die iShares Msci Eafe Small-Cap-Aktie notierte am 31.10.2018 mit 56,25 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GM.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir iShares Msci Eafe Small-Cap einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob iShares Msci Eafe Small-Cap jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der iShares Msci Eafe Small-Cap ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die iShares Msci Eafe Small-Cap-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,78, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 74,23, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der iShares Msci Eafe Small-Cap-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 63,79 USD. Der letzte Schlusskurs (56,25 USD) weicht somit -11,82 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (60,47 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,98 Prozent Abweichung). Die iShares Msci Eafe Small-Cap-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die iShares Msci Eafe Small-Cap-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für iShares Msci Eafe Small-Cap in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für iShares Msci Eafe Small-Cap haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. iShares Msci Eafe Small-Cap bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Hold" bewertet.