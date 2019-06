iShares Msci CanadaIst das alles gewesen, ?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

Für die Aktie iShares Msci Canada wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NYSE Arca am 07.06.2019 ein Kurs von 28,15 USD geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses iShares Msci Canada auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über iShares Msci Canada wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält iShares Msci Canada auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von iShares Msci Canada für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält iShares Msci Canada für diesen Faktor die Einschätzung "Buy". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist iShares Msci Canada insgesamt ein "Buy"-Wert.

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die iShares Msci Canada-Aktie ein Durchschnitt von 27,31 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,15 USD (+3,08 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (28,1 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,18 Prozent), somit erhält die iShares Msci Canada-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. iShares Msci Canada erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.