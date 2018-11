iShares – Msci AC Far East Excluding Japan: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

In unserer neuen Analyse nehmen wir iShares - Msci AC Far East Excluding Japan unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "". Die iShares - Msci AC Far East Excluding Japan-Aktie notierte am 16.11.2018 mit 3896 EUR, die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

iShares - Msci AC Far East Excluding Japan haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die iShares - Msci AC Far East Excluding Japan aktuell mit dem Wert 0,8 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Buy". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 1,16. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Buy". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: iShares - Msci AC Far East Excluding Japan lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für iShares - Msci AC Far East Excluding Japan in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der iShares - Msci AC Far East Excluding Japan beläuft sich mittlerweile auf 167,42 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 3896 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2227,08 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 354,25 EUR. Somit ist die Aktie mit +999,79 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".