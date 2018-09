iShares Markit iBoxx Corporate 1-: Augen auf!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie iShares Markit iBoxx Corporate 1-. Die Aktie schloss den Handel am 14.09.2018 an ihrer Heimatbörse London mit 104,29 GBP.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses iShares Markit iBoxx Corporate 1- auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der iShares Markit iBoxx Corporate 1--RSI ist mit einer Ausprägung von 65,92 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 67,55, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die iShares Markit iBoxx Corporate 1--Aktie ein Durchschnitt von 109,53 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 104,29 GBP (-4,78 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (118,11 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,7 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der iShares Markit iBoxx Corporate 1--Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. iShares Markit iBoxx Corporate 1- erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über iShares Markit iBoxx Corporate 1- wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält iShares Markit iBoxx Corporate 1- auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.