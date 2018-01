iShares MSCI World UCITS ETF (Dist): An der Wertentwicklung des MSCI World partizipieren!

Lieber Leser,

Anleger, die in ihr Geld in großen, etablierten Unternehmen investieren wollen, könnten über ein Investment in den iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) nachdenken. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten Indexfonds (ETF), der die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Basisindex, des MSCI World, möglichst genau nachzubilden versucht. Im MSCI World sind große Standardwerte aus entwickelten Volkswirtschaften der ganzen Welt enthalten. Hierdurch wird eine hohe Diversifikation erreicht. Um die Wertentwicklung möglichst genau zu replizieren bedient sich der iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) einer optimierten Sampling-Methode, bei der mithilfe quantitativer Modelle die Aktien herausgefiltert werden, die die Indexentwicklung maßgeblich beeinflussen. Der Index wird also nicht vollständig repliziert.

Das sollten Anleger beachten

Es handelt sich beim iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) um einen ausschüttenden Fonds, sodass die Anleger in den Genuss von Dividendenerträgen kommen. Zuletzt schüttete der Fonds einen Betrag von 0,15 US-Dollar je Fondsanteil aus. Das verwaltete Gesamtvermögen beläuft sich auf 4,62 Mrd. Euro. Der Fonds wurde in Irland aufgelegt und ist älter als 5 Jahre. Die Gesamtkostenquote, die als Total Expense Ratio (TER) gemessen wird, beträgt jährlich 0,50 %. Zur Performance: Auf Sicht von drei Jahren erzielte der iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) eine Gesamtperformance von +31,75 % und erreichte dabei eine Volatilität in Höhe von 11,13 %. Zur besseren Vergleichbarkeit der Performance eines Fonds wird oftmals die Sharpe Ratio zurate gezogen, die die Mehrrendite ins Verhältnis zum dabei eingegangenen Risiko setzt. Beim iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) belief sie sich im Zeitraum von drei Jahren annualisiert auf +0,80.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.