iShares MSCI World: Indexfonds mit globaler Ausrichtung!

der iShares Core MSCI World UCITS ETF – USD ACC ist ein börsengehandelter Fonds, der Anlegern die Möglichkeit gibt, an der Kursentwicklung von Blue Chips in Industrieländern zu partizipieren. Der Vergleichsindex ist der MSCI World Index, der Einzelwerte mit hoher und mittelgroßer Kapitalisierung in entwickelten Ländern umfasst. Anders als aktiv gemanagte Investmentfonds werden Exchange Traded Funds (ETFs) überwiegend passiv gemanagt und über die Börse gehandelt. Dabei werden Benchmarks wie z.B. der DAX nachgebildet, sodass Anleger an der Gesamtbewegung des Index partizipieren können, ohne dafür alle enthaltenen Werte mit der jeweiligen Gewichtung im Depot halten zu müssen. Ein großer Vorteil von ETFs sind die geringen Kosten, da keine aktive Portfolioallokation stattfindet.

Wodurch zeichnet sich der iShares Core MSCI World UCITS ETF aus?

Der iShares Core MSCI World UCITS ETF ist ein thesaurierender Fonds mit einem großen US-Fokus, da knapp 60 % des Fondsvermögens in den Vereinigten Staaten investiert wird. Dahinter folgen Japan, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, jeweils im einstelligen Prozentbereich. Die Gesamtgröße des Fonds beläuft sich auf gut 13 Mrd. Euro. Bei den Unternehmensbereichen spielen der Finanz- und der IT-Sektor eine wichtige Rolle. Die größten Einzelpositionen im Portfolio machen derzeit die US-Unternehmen Apple, Microsoft, Amazon und Facebook aus. Durch die globale Ausrichtung des Fonds werden eine hohe Diversifikation und ein internationales Marktengagement gewährleistet. Die Gesamtkostenquote des Fonds, die sogenannte Total Expense Ratio (TER), beläuft sich auf 0,20 % der Fondsvolumens. In den vergangenen 3 Jahren erzielte der iShares Core MSCI World UCITS ETF eine Performance von +33,34 % bei einer Volatilität von 11,28 %. Daraus leitet sich eine annualisierte Sharpe Ratio von 0,71 ab.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.