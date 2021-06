iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ET: Wird es wirklich so weit kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ET gehört zum Unternehmen BlackRock Asset Management Ireland – ETF. Der ETF lässt sich unter der ISIN: IE00BHZPJ569 in Deutschland an der XETRA Börse handeln. Der ETF hat seit dem 16. April 2019 seine Geschäfte aufgenommen und erzielt aktuell ein Gesamtvermögen von 223.009.696,00 Euro. Aus Amerika kommen mit einem Anteil von 64,96 Prozent die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung