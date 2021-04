iShares MSCI Turkey-ETF: Der schlechteste ETF im Jahr 2021?

Wahrlich schlecht ist der MSCI Turkey ins neue Jahr gestartet, der ETF führt deshalb die Kursverlierer an. Durch die starke Ausrichtung auf die türkische Volkswirtschaft gehört der ETF zu den Nischen-ETFs, was man auch an dem Fondsvolumen ablesen kann. Der ETF von iShares kommt gerade mal auf 96 Mio. Euro, seine beiden Konkurrenten sind noch kleiner. Zudem ist die Kostenquote im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!