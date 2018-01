iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist): An der Wertentwicklung von Unternehmen aus Schwellenländern partizipieren!

Lieber Leser,

Anleger, die an eine nachhaltig positive Entwicklung von Schwellenländern und deren Unternehmen glauben, könnten sich einmal den iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) genauer anschauen. Es handelt sich hierbei um einen börsengehandelten und damit kostengünstigen Indexfonds, der die Wertentwicklung des zugrundeliegenden MSCI Emerging Markets Index möglichst genau nachzubilden versucht. Hierzu bedient sich der ETF eines Sampling Verfahrens, bei der mithilfe von quantitativen Modellen die für die Wertentwicklung maßgeblichen Bestandteile eines Index herausgefiltert werden, um in diese gezielt zu investieren (Optimiertes Sampling). Der Referenzindex bietet Zugang zu börsennotierten Unternehmen aus mehr als 20 Schwellenländern, darunter Kolumbien, Thailand, Brasilien, Chile, Indien, China und Südafrika.

Das sollten Anleger beachten

Beim iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) handelt es sich um einen ausschüttenden Fonds, der an die Anleger zuletzt einen Betrag von 0,04 US-Dollar je Fondsanteil ausreichte. Mit einer Gesamtgröße von derzeit knapp über 5 Mrd. Euro ist der ETF vergleichsweise groß, er wurde vor mehr als 5 Jahren in Luxemburg aufgelegt. Die Gesamtkostenquote, die sogenannte Total Expense Ratio (TER), liegt bei 0,75 % pro Jahr. Zur Performance des iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist): auf Sicht von drei Jahren erzielte der Fonds eine Gesamtperformance von +30,65 % und erreichte dabei eine Volatilität in Höhe von 14,63 %. Daraus leitet sich für diesen Zeitraum eine Sharpe Ratio von durchschnittlich +0,59 ab.

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.