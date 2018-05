iShares MSCI EM Small Cap ETF: Hier geht es aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI":

Wer in die Schwellenländer investieren möchte, kommt aus Sicht vieler Analysten am iShares MSCI EM Small Cap ETF mit der ISIN IE00B3F81G20 kaum vorbei. Der Fonds befindet sich in einer starken charttechnischen Aufwärtsphase und gilt als beliebt. Zu den Fakten: Der Fonds investiert in Schwellenländern und geht hier auch an Unternehmen, die „niedrig kapitalisiert“ sind, also an Nebenwerte. Dabei sind die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.