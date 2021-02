iShares MSCI EM Asia UCITS ETF: Ganz Asien in einem Korb!

Egal ob China, Japan oder Indien – in asiatische Aktiengesellschaften zu investieren, ist durchaus komplex und über weite Strecken von Intransparenz gekennzeichnet. Aus diesem Grund bietet der von Blackrock aufgelegte ETF scheinbar eine gute Alternative, um an den fernöstlichen Wachstumsraten zu partizipieren. Das ausgesprochene Ziel ist es, mit der Portfoliozusammenstellung ein diversifiziertes Engagement in die asiatischen Länder zu ermöglichen.

