iShares MSCI EM Asia ETF: Ist Asien eine Chance?

Aktuell verlieren vor allem große chinesische Konzerne an der Börse an Boden. Tencent und Alibaba haben richtig an Wert verloren, nachdem es den Anschein hat, dass die chinesische Regierung mehr und mehr Kontrolle ausüben will. Kein Wunder, dass davon auch der MSCI EM Asia betroffen ist. Dieser hält sich aber aufgrund der breiten Streuung noch wacker. Seit Jahresbeginn hat der Wert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung