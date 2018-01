iShares MDAX UCITS ETF (DE) UCITS ETF – EUR ACC: An der Wertentwicklung des MDAX partizipieren!

Lieber Leser,

Anleger, die an einem kostengünstigen Investment in den MDAX interessiert sind, könnten sich einmal den iShares MDAX UCITS ETF (DE) etwas genauer anschauen. Hierbei handelt es sich um einen börsengehandelten Indexfonds (ETF), der das Ziel hat, die Wertentwicklung des MDAX möglichst exakt nachzubilden. Im MDAX sind die nach Börsenkapitalisierung und Orderbuchumsatz auf den DAX folgenden 50 größten Unternehmen enthalten, die an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet sind. Der iShares MDAX UCITS ETF (DE) bedient sich einer vollständigen physischen Replikation, sodass im Fonds dieselben Mid-Cap-Unternehmen mit der jeweiligen Gewichtung enthalten sind, wie sich auch im zugrundeliegenden Basisindex vorkommen.

Das sollten Anleger beachten

Beim iShares MDAX UCITS ETF (DE) handelt es sich um einen thesaurierenden Fonds, der die anfallenden Dividendenerträge also wieder reinvestiert und nicht an die Anleger ausschüttet. Die Gesamtgröße des Fonds beläuft sich derzeit auf 2,34 Mrd. Euro, was vergleichsweise groß ist. Der Fonds existiert bereits seit mehr als 5 Jahren und wurde in Deutschland aufgelegt. Die Gesamtkostenquote, die sogenannte Total Expense Ratio (TER) beläuft sich auf 0,51% pro Jahr. Zu der Performance: in den vergangenen drei Jahren erzielte der iShares MDAX UCITS ETF (DE) eine Gesamtperformance von starken 51,15% und erreichte dabei eine Volatilität von 16,76%. Die Sharpe Ratio belief sich im selben Zeitraum auf durchschnittlich +0,88 (annualisiert).

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.