iShares II - S&P Global Water Aktie: Was soll die Aufregung?

iShares II Plc - S&P Global Water weist am 17.01.2022, 12:50 Uhr einen Kurs von 66.6 an der Börse auf.

Unser Analystenteam hat iShares II Plc - S&P Global Water auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen iShares II Plc - S&P Global Water. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von iShares II Plc - S&P Global Water für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält iShares II Plc - S&P Global Water für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist iShares II Plc - S&P Global Water insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die iShares II Plc - S&P Global Water-Aktie beträgt dieser aktuell 66,62 . Der letzte Schlusskurs (66,14 ) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-0,72 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält iShares II Plc - S&P Global Water somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 69,73 , daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-5,15 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für iShares II Plc - S&P Global Water ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. In Summe wird iShares II Plc - S&P Global Water auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.