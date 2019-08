iShares II – Ftse UK All Stocks Gilt: Wirklich lohnenswert?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie iShares II - Ftse UK All Stocks Gilt. Die Aktie notiert im Handel am 01.08.2019, 20:04 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 13.96 GBP.

iShares II - Ftse UK All Stocks Gilt haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von iShares II - Ftse UK All Stocks Gilt für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält iShares II - Ftse UK All Stocks Gilt für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist iShares II - Ftse UK All Stocks Gilt insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für iShares II - Ftse UK All Stocks Gilt. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 99,32 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass iShares II - Ftse UK All Stocks Gilt momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als "Sell" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist iShares II - Ftse UK All Stocks Gilt überkauft (Wert: 95,86), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. iShares II - Ftse UK All Stocks Gilt wird damit unterm Strich mit "Sell" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der iShares II - Ftse UK All Stocks Gilt von 13,9225 GBP ist mit -98,95 Prozent Entfernung vom GD200 (1324,98 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1343,46 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -98,96 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der iShares II - Ftse UK All Stocks Gilt-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.