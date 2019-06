iShares Global Infrastructure: Ist das wirklich wahr?

Am 06.06.2019, 20:47 Uhr notiert die Aktie iShares Global Infrastructure an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GM mit dem Kurs von 45,99 USD.

iShares Global Infrastructure haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 4 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 4 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von iShares Global Infrastructure auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Hold"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für iShares Global Infrastructure zeigt indes kaum Änderungen. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von iShares Global Infrastructure bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Hold".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber iShares Global Infrastructure. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält iShares Global Infrastructure daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält iShares Global Infrastructure von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der iShares Global Infrastructure beläuft sich mittlerweile auf 42,72 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 45,75 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,09 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 44,99 USD. Somit ist die Aktie mit +1,69 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".