iShares Global Clean Energy ETF: Sollten Sie jetzt kaufen?

Exakt am 12. Mai kam es zum Unterschreiten des diesjährigen Tiefpunkts. Damit wurde ein neues Jahrestief am Markt gesetzt. Von diesem Low kann sich der ETF allerdings erholen. Es kommt zu Anstiegen in den Preisbereich von etwa 18,00 bis 19,00 USD. Ist damit schon die große Wende eingeläutet? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, den… Hier weiterlesen